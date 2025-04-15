Советские танкисты на горящей машине разгромили превосходящие силы гитлеровцев

Ульянов направил танк между домов, где засели гитлеровцы, и приказал сидевшему рядом радисту выбираться. Он успел вылезти следом, и вдвоем воины спрыгнули на землю до того, как полыхающий танк влетел во внутренний двор зданий. Немцы тут же открыли по нему огонь, но танк оглушительно взорвался. Осколками разорванной машины посекло многих нацистов, вся линия обороны остолбенела, немцы попадали на землю. Этого мига хватило автоматчикам, чтобы ворваться в здания и быстро расправиться с оглушенными врагами. Так, благодаря героизму Ульянова и жертве его товарищей, малыми силами гвардейцам Машинина удалось выбить превосходящих мощью и числом гитлеровцев.