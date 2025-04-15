Советские танкисты на горящей машине разгромили превосходящие силы гитлеровцев

В выпуске «Комсомольской правды» от 15 апреля 1945 года майор Семен Борзунов поделился историей, которая произошла на полях сражений 1-го Украинского фронта. Советские войска штурмовали крупный населенный пункт — современный Вроцлав, который гитлеровцы превратили в настоящую крепость, и ничего не получалось, пока на место не прибыли танкисты гвардии старшего лейтенанта Машинина из батальона Героя Советского Союза гвардии майора Хохрякова.
«В распоряжении Машинина были два танка, одна самоходка и более десятка автоматчиков. Лишь только сумерки спустились на землю, бойцы ползком стали подбираться к вражеским позициям. Когда автоматчики были уже у вражеских траншей, вслед за ними тронулись танки и самоходка. Услышав шум моторов, немцы насторожились. Но было поздно», — пишет Борзунов.
Поначалу гитлеровцы испугались, решив, что Красная армия наступает большими силами. В ночи немцы не видели советскую технику и стреляли наугад, но когда танки открыли огонь, они стали заметны и для врага. Танк гвардии лейтенанта Чаусянского подвергся тяжелейшему обстрелу фаустпатронами. Вышла из строя башня, погибли командир и артиллерист. Танк вспыхнул как спичка, но был жив механик-водитель, комсомолец Ульянов.
Ульянов направил танк между домов, где засели гитлеровцы, и приказал сидевшему рядом радисту выбираться. Он успел вылезти следом, и вдвоем воины спрыгнули на землю до того, как полыхающий танк влетел во внутренний двор зданий. Немцы тут же открыли по нему огонь, но танк оглушительно взорвался. Осколками разорванной машины посекло многих нацистов, вся линия обороны остолбенела, немцы попадали на землю. Этого мига хватило автоматчикам, чтобы ворваться в здания и быстро расправиться с оглушенными врагами. Так, благодаря героизму Ульянова и жертве его товарищей, малыми силами гвардейцам Машинина удалось выбить превосходящих мощью и числом гитлеровцев.