Минцифры предложило ввести самозапрет на оформление сим-карт

«Операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен. В законе также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов. Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями», — сказано в сообщении пресс-службы Минцифры.