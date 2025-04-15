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Минцифры предложило ввести самозапрет на оформление сим-карт

Операторы не смогут оформить сим-карту на имя гражданина, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Предположительно, мера начнет действовать с 1 сентября. Проект постановления опубликован на портале общественных обсуждений regulation.gov.ru.

Источник: Freepik

«Операторы будут проверять наличие у граждан запрета на заключение договора об оказании услуг мобильной связи и отказывать в оформлении абонентского номера, если такой запрет будет выявлен. В законе также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов. Такие вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями», — сказано в сообщении пресс-службы Минцифры.

Мера входит в перечень инициатив закона о борьбе с кибермошенничеством. Поправками предлагается ввести маркировку интернет-звонков, создать информационную антифрод-платформу, запретить банкам пользоваться иностранными мессенджерами, ввести уголовное наказание для дроперов и прочее.