Гарика Харламова госпитализировали со съёмок из-за застрявшего в ухе наушника

Напомним, для Гарика Харламова брак с Екатериной Ковальчук стал третьим. Ранее Life.ru рассказал, что пара сошлась в 2021 году. В феврале 2024-го юморист намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце избранницы. На фотографиях со свадьбы супруги светились от счастья. Эксперт раскрыла, сколько миллионов Гарик потратил на свадьбу.