Гарика Харламова госпитализировали со съёмок из-за застрявшего в ухе наушника

По данным СМИ, комик пытался вытащить устройство самостоятельно, но безуспешно. В итоге ему пришлось обратиться за помощью.
«Харламов исполнял песню во время съёмок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», — рассказал изданию источник.
Собеседник журналистов предположил, что в больнице Харламова ждёт не самая приятная процедура по выдуванию предмета из уха.
Напомним, для Гарика Харламова брак с Екатериной Ковальчук стал третьим. Ранее Life.ru рассказал, что пара сошлась в 2021 году. В феврале 2024-го юморист намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце избранницы. На фотографиях со свадьбы супруги светились от счастья. Эксперт раскрыла, сколько миллионов Гарик потратил на свадьбу.