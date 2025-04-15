В центре Москвы появится новая трамвайная линия

Линия пройдет от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды». По словам Бирюкова, она соединит восточные районы города с южными и центральными. Она будет двухпутной, ее протяженность составит почти 21 км. Вдоль нее благоустроят прилегающую территорию, сообщает агентство городских новостей «Москва». В частности, планируется высадить вдоль линии примерно 200 деревьев и разбить 13,7 тыс. кв. м газона, уточняет RT.
В зону грядущих работ, по словам чиновника, вошли участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. Специалисты комплекса городского хозяйства уже установили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами. Для пешеходов были организованы удобные проходы, пишет РИАМО.
Бирюков добавил, что тротуары расширят до 3−6 м, заменят их покрытие. Также планируется обновить асфальт на проезжей части, нанести разметку, установить дорожные знаки, обустроить новые наземные переходы с контрастным освещением, отмечает «Москва 24».