В центре Москвы появится новая трамвайная линия

Линия пройдет от Комсомольской площади до станции метро «Чистые пруды». По словам Бирюкова, она соединит восточные районы города с южными и центральными. Она будет двухпутной, ее протяженность составит почти 21 км. Вдоль нее благоустроят прилегающую территорию, сообщает агентство городских новостей «Москва». В частности, планируется высадить вдоль линии примерно 200 деревьев и разбить 13,7 тыс. кв. м газона, уточняет RT.