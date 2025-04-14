В Крыму мошенники под видом учителей разводят школьников

В Главном управлении МВД по Республике Крым сообщили, что зафиксированных фактов такого мошенничества в регионе нет. Тем не менее, специалисты рекомендуют быть предельно внимательными и никому не сообщать коды подтверждения из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником школы.