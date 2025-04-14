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В Крыму мошенники под видом учителей разводят школьников

В Крыму мошенники вышли на новый уровень.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму появилась новая схема мошенничества, связанная с «Электронным журналом». С этого года вход в систему осуществляется исключительно через аккаунт Госуслуг, что и привлекло внимание аферистов. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

Злоумышленники звонят школьникам, представляясь учителями или администрацией школы. Под предлогом обновления данных в «Элжуре» или «Сферуме» просят сообщить код из СМС. Для убедительности используют подменные номера и реальные данные педагогов.

Родители стали массово жаловаться на подобные звонки. Однако официальных обращений о взломе аккаунтов Госуслуг через «Электронный журнал» пока не поступало.

В Главном управлении МВД по Республике Крым сообщили, что зафиксированных фактов такого мошенничества в регионе нет. Тем не менее, специалисты рекомендуют быть предельно внимательными и никому не сообщать коды подтверждения из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником школы.