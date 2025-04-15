В «дочке» РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода

Волонтер Екатерина из города Валуйки рассказала агентству, что военные привезли в ветклинику семимесячного щенка по кличке Бутуз, который пострадал после атаки украинского дрона. Была проведена двухчасовая операция по извлечению осколков, позвоночник не задет, но мышцы и связки сильно повреждены. Правая задняя лапа собрана на штифт и хирургическую проволоку. Еще неизвестно, сможет ли животное ходить. Из-за отсутствия профильного специалиста в Валуйках волонтеры обратились в приют «ХелпДогМини» в Санкт-Петербурге, где ранее уже получали помощь. Однако при попытке перевезти собаку начальница поезда отказалась взять ее, но бригада следующего поезда пошла волонтерам на встречу.