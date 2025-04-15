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В «дочке» РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода

БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Начальник поезда Белгород — Санкт-Петербург действовал законно, отказав в перевозке собаки с открытыми ранами, в то время как приют проявил безответственность, отправив нездоровое животное без сопровождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД).

Источник: © РИА Новости

Волонтер Екатерина из города Валуйки рассказала агентству, что военные привезли в ветклинику семимесячного щенка по кличке Бутуз, который пострадал после атаки украинского дрона. Была проведена двухчасовая операция по извлечению осколков, позвоночник не задет, но мышцы и связки сильно повреждены. Правая задняя лапа собрана на штифт и хирургическую проволоку. Еще неизвестно, сможет ли животное ходить. Из-за отсутствия профильного специалиста в Валуйках волонтеры обратились в приют «ХелпДогМини» в Санкт-Петербурге, где ранее уже получали помощь. Однако при попытке перевезти собаку начальница поезда отказалась взять ее, но бригада следующего поезда пошла волонтерам на встречу.

В пресс-службе «ФПК» уточнили, что инцидент, связанный с перевозкой собаки, произошел 13 апреля в поезде № 30 «Белгород — Санкт-Петербург».

«Начальник поезда принял решение в соответствии с действующими правилами, опубликованными на сайте РЖД. В поездах дальнего следования можно без сопровождения владельцев перевозить животных, но согласно правилам: к перевозке не допускаются животные… с явными признаками заболевания — открытыми ранами и др. Здоровью животного, которое собираются перевозить, не должно ничего угрожать, так как, к сожалению, в пути следования нет возможности оказать ему квалифицированную ветеринарную помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правила перевозки животных согласованы с зоозащитными организациями. Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудники приюта в данном случае проявили безответственность, отправляя нездоровую собаку с тяжелыми ранами без сопровождения.

«Поездная бригада поезда № 82 Белгород — Санкт-Петербург взяла на себя все риски и приняла данную собаку к перевозке. В настоящее время собака доставлена в Санкт-Петербург. С поездной бригадой будет проведена разъяснительная беседа», — добавили в «ФПК».