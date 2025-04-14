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Названо число украинских военных, находившихся на месте удара в Сумах

В результате удара по Сумам на месте происшествия находились около 200 боевиков вооружённых сил Украины, среди которых было командование оперативно-тактической группы «Северск». Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах РФ.

Источник: Life.ru

Согласно структурам, среди погибших военнослужащих были офицеры из состава нескольких отдельных бригад. В частности, в числе тех, кто находился на месте удара, числились представители 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад, а также 21-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны Украины.

Напомним, 13 апреля в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. В Минобороны подтвердили информацию о нанесении удара двумя ракетами «Искандер-М».