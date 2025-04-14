Названо число украинских военных, находившихся на месте удара в Сумах

Согласно структурам, среди погибших военнослужащих были офицеры из состава нескольких отдельных бригад. В частности, в числе тех, кто находился на месте удара, числились представители 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад, а также 21-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны Украины.
Напомним, 13 апреля в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. В Минобороны подтвердили информацию о нанесении удара двумя ракетами «Искандер-М».