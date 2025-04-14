Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья

БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. В петербургском приюте для собак Help Dog Mini считают, что следует пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон.
«Мы вывозим животных не из курортных, а приграничных городов и населенных пунктов. Может, пора пересмотреть свои инструкции хотя бы для таких территорий?» — говорится в заявлении.
Внимание общественности привлекла ситуация с собакой по имени Бутуз, которая пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Волонтеры пытались перевезти животное в Петербург, но бригада поезда отказала в перевозке.
В пресс-службе АО «ФПК» сообщили, что начальник поезда Белгород — Санкт-Петербург правомерно отказал в перевозке собаки с открытыми ранами, ссылаясь на правила РЖД, которые запрещают транспортировку больных животных. При этом в «ФПК» посчитали, что приют проявил безответственность, отправив травмированное животное без сопровождения. В компании также отметили, что бригада другого поезда взяла собаку на свой страх и риск и после доставки животного в Петербург с этой бригадой будет проведена разъяснительная беседа.
В свою очередь, волонтеры обратили внимание на то, что пса прооперировали 30 марта и у него нет открытых ран. По их словам, хотя собака осталась инвалидом, это не считается болезнью.