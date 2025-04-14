Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья

В пресс-службе АО «ФПК» сообщили, что начальник поезда Белгород — Санкт-Петербург правомерно отказал в перевозке собаки с открытыми ранами, ссылаясь на правила РЖД, которые запрещают транспортировку больных животных. При этом в «ФПК» посчитали, что приют проявил безответственность, отправив травмированное животное без сопровождения. В компании также отметили, что бригада другого поезда взяла собаку на свой страх и риск и после доставки животного в Петербург с этой бригадой будет проведена разъяснительная беседа.