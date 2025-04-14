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«Закрываю до сих пор»: Марк Эйдельштейн признался, что пока не сдал сессию

Актер Марк Эйдельштейн рассказал, что еще не успел закрыть пробелы с сессией.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер и звезда нашумевшего фильма «Анора» Марк Эйдельштейн рассказал, что до сих пор не закрыл все пробелы с учебной сессией. Об этом он сообщил в интервью для корреспондента KP.RU на премии VOICE: Главные Лица.

«Закрываю до сих пор, честно говоря», — отметил 23-летний актер, отвечая на вопрос о том, удалось ли ему закрыть сессию в учебном заведении.

В 2023 году Эйдельштейн был зачислен в Нижегородский государственный университет на трехлетнюю аспирантуру по специальности «Филология». Актер также рассказал, что планирует уехать к себе домой в Нижний Новгород, где планирует продолжить написание исследовательской работы. По словам Эйдельштейна, это большое дело, темой которого стал научно-фантастический фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского.

Ранее KP.RU сообщал, что Марк Эйдельштейн рассказал о проблемах с военкоматом из-за несданной сессии.