«Закрываю до сих пор»: Марк Эйдельштейн признался, что пока не сдал сессию

В 2023 году Эйдельштейн был зачислен в Нижегородский государственный университет на трехлетнюю аспирантуру по специальности «Филология». Актер также рассказал, что планирует уехать к себе домой в Нижний Новгород, где планирует продолжить написание исследовательской работы. По словам Эйдельштейна, это большое дело, темой которого стал научно-фантастический фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского.