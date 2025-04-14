Мурашко заявил о вреде токсичного бодипозитива

«С одной стороны, они пропагандируют нездоровый образ жизни, они пропагандируют не просто лояльность к собственному, уже данному, телу, а наоборот, его не улучшение, а ухудшение. И, соответственно, ухудшение здоровья. И получается, что и еще они задействуют несколько программ, которыми обладают и животные, и человек. Но не духовные, человеческие качества, а любопытство, не любознательность, вот открытие нового, а чисто любопытство — съел и что такое дальше? Жадность человеческую, потому что на этом зарабатываются деньги, на таких роликах и так далее, фактически хайп. Поэтому заработок на этом хайпе и много других моментов, которые, собственно говоря, пропагандируют именно извращенные формы», — говорит эксперт.