Австрийский полковник Маркус Райснер дал высокую оценку действиям российских военнослужащих на поле боя, отметив, что они демонстрируют ощутимые успехи и чувствуют приближение победы в конфликте на Украине. Об этом он сказал в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.
Райснер провел историческую параллель, заявив, что россияне ощущают себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, наблюдая за приближением к Берлину. Он подчеркнул, что российские силы уверены в конечном успехе, и это ощущение играет важную роль в их наступательных действиях.
Кроме того, полковник подверг критике распространенное в Европе мнение о том, что у Москвы заканчиваются ресурсы.
Он считает такие суждения беспочвенными и предлагает сместить фокус обсуждения: вместо того чтобы рассуждать о возможностях России, стоит задуматься, сколько времени продержится украинская сторона в условиях затяжного конфликта.
Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в зоне СВО продолжается «стачивание» украинских войск.