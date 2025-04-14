Австрийский полковник Райснер: русские чувствуют приближающуюся победу

Райснер провел историческую параллель, заявив, что россияне ощущают себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, наблюдая за приближением к Берлину. Он подчеркнул, что российские силы уверены в конечном успехе, и это ощущение играет важную роль в их наступательных действиях.