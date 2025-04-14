В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Законом установлены и ряд мер для предотвращения мошенничества. Так, через «Госуслуги» и при личном обращении в МФЦ можно установить самозапрет на оформление сим-карт — чтобы их не оформляли злоумышленники. Снять такой запрет можно в МФЦ. Законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Согласно нововведениям, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку. В законе указывается также, что смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.