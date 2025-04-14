Винодельни, спорт, гастротуризм: На Кубани предложили альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Губернатор подчеркнул, что на Кубани готовы обеспечить интересное времяпрепровождение для гостей и жителей края. Также он отметил, что с начала года Краснодарский край посетило уже более двух миллионов туристов. Еще около 600 тысяч человек ожидаются на майские праздники. Номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на лето забронирован почти на 50%.