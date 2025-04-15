Американский военный эксперт Уилл Шрайвер предупредил о возможных негативных последствиях для Германии в случае передачи Украине крылатых ракет Taurus. В своем сообщении в соцсети X* он выразил сомнение в целесообразности такого шага и напомнил о рисках, которые Берлин может понести, ввязываясь в эскалацию конфликта.
Шрайвер подчеркнул, что запуск ракет Taurus с украинской стороны вызывает серьезные технические вопросы. По его словам, ни советские самолеты, находящиеся на вооружении Украины, ни поставляемые западные истребители F-16 не приспособлены для использования этих ракет, что делает саму идею сомнительной.
Поводом для обсуждения стала недавняя инициатива лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который не исключил возможности поставки Taurus Украине при условии согласования этого шага с европейскими союзниками. Это заявление вызвало резонанс, особенно на фоне сохраняющейся напряженности и разногласий в подходах к военной поддержке Киева.
Напомним, Мерц допустил, что Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами ЕС. Он добавил, что Киев должен иметь возможность бить по путям снабжения российских сил.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.