Аналитик Шрайвер предупредил Германию о последствиях поставки Taurus Киеву

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер предупредил о возможных негативных последствиях для Германии в случае передачи Украине крылатых ракет Taurus. В своем сообщении в соцсети X* он выразил сомнение в целесообразности такого шага и напомнил о рисках, которые Берлин может понести, ввязываясь в эскалацию конфликта.