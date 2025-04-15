Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 15 апреля на Тита Ледолома

В указанный день не принято точить ножи. Подобное может привести к затяжной ссоре. Не рекомендуется давать в долг деньги после заката. Предки верили, что это спровоцирует финансовые сложности. Вместе с тем запрещено проводить день в одиночестве. Считается, что можно притянуть неудачи и неприятности.