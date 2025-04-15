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Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 15 апреля на Тита Ледолома

Узнали запреты и приметы на 15 апреля, когда отмечают Поликарпов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 апреля вспоминает святых Поликарпа и Тита. В народе принято отмечать Поликарпов день. Вместе с тем существует еще одно название — Тит Ледолом. Считалось, что с указанного дня начинал отламываться лед.

Что нельзя делать 15 апреля.

В указанный день не принято точить ножи. Подобное может привести к затяжной ссоре. Не рекомендуется давать в долг деньги после заката. Предки верили, что это спровоцирует финансовые сложности. Вместе с тем запрещено проводить день в одиночестве. Считается, что можно притянуть неудачи и неприятности.

Что можно делать 15 апреля.

По традиции, 15 апреля старались заключать договора и сделки. Считалось, что они окажутся прибыльными. Кроме того, в дом звали гостей, чтобы год был благоприятным.

Согласно приметам, клин журавлей, который летит в сторону севера, предсказывает потепление. Расчирикавшиеся воробьи обещают солнечную погоду. Вместе с тем галки, собравшиеся в стаи, указывают на то, что погода испортится.

Кстати, «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.

Тем временем мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 апреля — что ждать белорусам.

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