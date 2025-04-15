Что можно и нельзя делать в Великий вторник Страстной седмицы 15 апреля

Фарисеи, когда слушали речи Христа, старались смутить его вопроса, однако мудрость есть ответов подобного шанса не давала. Кроме того, в Великий вторник Иисус рассказывал притчу о десяти девах. В ней сказано, что десять дев заранее ждали жениха. Так, одна половина из них заранее приготовила масло для светильников, а вторая половина, наоборот, не подготовилась.