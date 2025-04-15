Что можно и нельзя делать в Великий вторник Страстной седмицы 15 апреля

Великий вторник Страстной седмицы перед Пасхой наступил у православных верующих в Беларуси 15 апреля. В указанный день в храмах вспоминают, как Иисус Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме.
Фарисеи, когда слушали речи Христа, старались смутить его вопроса, однако мудрость есть ответов подобного шанса не давала. Кроме того, в Великий вторник Иисус рассказывал притчу о десяти девах. В ней сказано, что десять дев заранее ждали жениха. Так, одна половина из них заранее приготовила масло для светильников, а вторая половина, наоборот, не подготовилась.
В тот момент, когда появились знамения, что небесный жених близок, пять дев, не подготовивших масло заранее, кинулись его покупать. Пока они это делали, двери брачного чертога закрылись и попасть на встречу они не смогли.
Что нельзя делать в Великий вторник.
Под запретом торжества, вечеринки, развлекательные мероприятия. Кроме того, день не подходит как для венчаний, так и для крещения детей и взрослых. Не рекомендуется ссориться, провоцировать и вступать в конфликты.
Что можно делать в Великий вторник.
По возможности, в указанный день посещают храмы. Вместе с тем со вторника начинают закупать продукты на Пасху. Также Великий вторник подходит для того, чтобы сделать уборку в квартире, разобрать вещи. День подходит для работ в огороде.
Согласно приметам, солнечная погода предвещает богатый урожай. В том случае, если идет дождь, то ждали хорошего урожая грибов. Гром предсказывает теплое лето.
Кстати, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
Ранее Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов.
А еще белорусская певица Алена Ланская жестко ответила на вопрос о семье и браке: «Я поняла, что не хочу ни замуж, ни любви!».
Вместе с тем «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад.