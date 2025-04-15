Власти предложили исключить фактор «гостевых рождений» из статистики

Катализатором дискуссии выступило включение в KPI для губернаторов в конце 2024 года суммарного коэффициента рождаемости — показателя, отражающего, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости отчетного года. Текущий же учет новорожденных позволяет отдельным регионам завышать статистику за счет «гостевых рождений» — когда родители приезжают из другого субъекта и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Особо актуальна эта проблема для столичных агломераций — Москвы с Подмосковьем и Санкт-Петербурга с Ленобластью, подтверждают демографы.
В экспериментальном режиме Росстат уже ведет расчет демографических показателей (рождение, смертность, браки и разводы) с возможной привязкой к месту регистрации, сообщили РБК в статслужбе. «Однако о качестве этих данных можно будет сказать лишь после их тщательного анализа», — указали там. При экспериментальных расчетах есть некоторые методологические сложности: например, при учете демографических событий у иностранных граждан, не имеющих постоянной регистрации, и лиц, у которых место жительства не указано, отметили в Росстате.
По итогам 2024 года в России родились 1,222 млн детей, что на 3,4% ниже результата годом ранее (1,265 млн). Более низкий показатель числа рождений фиксировался только в 1999 году — тогда число новорожденных падало до 1,215 млн. В Минздраве текущую ситуацию связывали с последствиями «демографической ямы» 1990-х, приведшей к снижению притока женщин детородного возраста, а также с изменением возрастной структуры материнства. В 2025 году количество родившихся продолжает уменьшаться: в январе—феврале оно сократилось на 2,9% к аналогичному периоду 2024 года. По прогнозам Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года, а после 2030-го должен уже наблюдаться рост абсолютного числа рождений на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста.
РБК направил запрос в Минтруд.
Как могут изменить учет рождений
Речь идет о корректировке именно статистического учета рождений, пояснил один из собеседников РБК. «Если семье по каким-то причинам хочется, чтобы местом регистрации рождения ребенка (эта информация отражается, например, в свидетельстве о рождении. — РБК) был конкретный субъект, — пожалуйста. Вопрос в том, как Росстат это учитывает», — отметил он.
На сегодняшний день регистрация рождения производится по выбору семьи — по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей. Это происходит на основании медицинского свидетельства о рождении, выданного родильным домом или больницей и устанавливающего факт и время рождения ребенка.
Методология учета родившихся между регионами России формируется Росстатом на основе данных о месте регистрации рождения — то есть о принадлежности к тому или иному территориальному органу загс, который зарегистрировал рождение ребенка, пояснили РБК в Росстате. При этом акты гражданского состояния, на основании которых происходит учет родившихся, не содержат информации об адресе фактического проживания, уточнили там.
Регистрация рождения производится по заявлению родителей, и фактически они могут зарегистрировать его там, где пожелают, говорит демограф Игорь Ефремов. «Далеко не всегда в ситуации, когда ребенок рождается не в регионе постоянного проживания матери, он попадает в статистику рождаемости региона рождения. Только если родители зарегистрируют рождение в загсе по месту проживания, оно попадет в статистику “правильного” региона», — уточнил он.
Собеседники РБК, участвующие в обсуждении корректировок статистической методологии, назвали действующий подход, позволяющий регистрировать ребенка по месту нахождения роддома, несправедливым. «Ведь какой-то другой регион принимал меры к тому, чтобы побудить женщину к беременности, какой-то другой регион вкладывал деньги в медицинское обеспечение этой женщины на этапе ее беременности, и какой-то другой регион будет сопровождать ее ребенка, выплачивать меры поддержки, которые в связи с рождением ребенка появятся», — перечислил доводы один из них.
В результате несколько дней или неделя, проведенные женщиной в роддоме, могут «обнулить усилия всей региональной управленческой команды», констатировал источник РБК. Поэтому, по его словам, сейчас заинтересованные ведомства ведут дискуссию о том, как скорректировать этот дисбаланс.
Другой источник РБК отметил, что информацию о готовящемся изменении методологии уже довели до регионов. Им предложили оценить, какой процент рождений они потеряют или приобретут в результате корректировок, и донастроить меры демографической политики с учетом этого.
В каких регионах искажается статистика
В нормальных условиях женщины, живущие возле границ своих регионов, часто рожают в соседнем, если до роддома там проще и быстрее добираться, говорит Ефремов. При этом на регистрацию рождения в загсе закон отводит месяц. Этого достаточно, чтобы в случае рождения ребенка за пределами региона постоянного жительства родители вернулись домой и зарегистрировали его по месту проживания, говорит эксперт.
Однако в реальности далеко не все родители идут по этому пути, и многие регионы способствуют тому, чтобы ребенок был зарегистрирован по месту рождения, не совпадающему с местом проживания, констатирует Ефремов. «Фактически многие регионы стремятся сделать регистрацию ребенка при рождении на своей территории максимально быстрой. И если поток инорегиональных рожениц в субъекте большой, быстрая выдача местной регистрации рождения искусственно повышает рождаемость», — указывает он.
В некоторых регионах это приводит к большим искажениям, говорит Ефремов. «Самые яркие примеры — пары регионов Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В областях тут рождаемость фактически выше той, что мы видим в статистике, а в федеральных городах фактическая рождаемость значительно ниже, особенно в Москве», — отмечает он.
По данным Росстата, в 2024 году в Москве было зафиксировано 120,2 тыс. рождений против 71,4 тыс. в Московской области, при этом по сравнению с предыдущим годом в области число новорожденных снизилось сильнее, чем в Москве: на 1,8% против 0,4%. В Ленинградской области число родившихся за год составило 11,8 тыс. человек, в то время как в Санкт-Петербурге оно оказалось более чем в четыре раза выше и составило 47,1 тыс.
В Москве более 40% рождений приходится на «гостевые», указывает демограф Алексей Ракша. По его словам, текущий учет действительно сложно назвать справедливым, потому что регионы «переманивают друг у друга рожениц выплатами и подарками», в результате чего статистика искажается и на ее основе сложно делать какие-либо выводы.
«В Москве это подарочный набор или единовременная выплата в размере 20 тыс. руб. При этом доступна выездная регистрация: прямо в роддом приходит сотрудник загса, чтобы зарегистрировать ребенка “не отходя от кассы”, — отмечает демограф, добавляя, что у такого ребенка в свидетельстве о рождении будет стоять Москва и он попадет в статистику Москвы.
Аналогичные тенденции, хоть и в меньших масштабах, наблюдаются в паре регионов Краснодарский край — Адыгея (потому что значительная часть населения Адыгеи живет фактически в агломерации Краснодара), добавляет Ефремов. Есть также вероятность этого и в Хакасии, куда ездят рожать многие жители соседних районов Красноярского края (прежде всего Минусинска), потому что там находится ближайший перинатальный центр. Кроме того, вполне возможно, что подобное происходит в паре Севастополь и Республика Крым, допускает демограф.
Подобное завышение влияет не только на абсолютное число рождений, говорит Ефремов. «Суммарный коэффициент рождаемости (и другие относительные показатели) считаются исходя из численности женщин детородного возраста в этом регионе. То есть когда в статистику региона попадают “чужие” рождения, но в его населении эти “чужие” матери не учитываются, то также искусственно завышаются и относительные показатели рождаемости (которые теперь находятся в перечне показателей для оценки работы губернаторов и в индикаторах нацпроектов и достижения национальных целей)», — указывает Ефремов. Помимо этого, информация о точном количестве населения в регионе влияет на расчет бюджетной обеспеченности и распределение федеральных трансфертов, указывали в Совете Федерации.
Согласно указу о национальных целях развития, суммарный коэффициент рождаемости в России должен вырасти до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. По итогам 2024 года показатель составил 1,41, следует из данных Росстата.
Исправит ли ситуацию корректировка методологии
Нужно фиксировать рождение по месту постоянного проживания матери, считает Ракша. «Тогда это будет соответствовать действительности и со всех точек зрения будет более правильным», — полагает он.
В российских статистических данных о рождении уже имеются сведения о месте регистрации родителей, говорит Ефремов. «То есть необходимые данные для перехода на новую методику учета уже есть, но их заполняемость родителями неполная (заполняется по желанию родителей)», — указывает он.
В относительно недавней российской истории уже не раз менялась методология статистического учета отдельных демографических показателей, отмечает Ефремов. «И каждый раз это создавало большие проблемы для анализа статистики и серьезно снижало качество статистики как минимум на один-два года. Переход на новую методологию сделает временные ряды статистических данных несопоставимыми», — предупреждает он.
В частности, корректировкам подвергался учет мигрантов: с 2011 года Росстат перешел на текущую методологию учета мигрантов, в 2021 году на фоне пандемии были продлены сроки временной регистрации иностранных граждан, а в 2024 году Росстат стал получать данные из МВД в электронном формате на ежедневной основе. На фоне изменений в 2024 году миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек (номинально это максимум с 1995 года).
Кроме того, важно учитывать, что многие россияне живут за пределами региона своей регистрации. «Когда у таких россиян рождается ребенок, регистрацию его в загсе по месту регистрации матери можно в какой-то степени считать неправильной, поскольку мать там фактически не живет», — говорит Ефремов.
То есть если перейти на методику учета рождений по месту регистрации матери, то все равно сохранится несправедливость в распределении рождений между регионами, но теперь уже наоборот — регионы, в которых люди прописаны, но фактически давно не живут, будут «воровать» рождения из статистики тех регионов, где люди фактически постоянно живут, хоть и без регистрации, и рожают там детей, заключает Ефремов.
Последние инициативы регионов по поддержке рождаемости
Одной из наиболее резонансных региональных инициатив последнего времени стала единовременная выплата для школьниц, вставших на учет по беременности. Эту меру поддержки стали активно обсуждать после соответствующего указа губернатора Орловской области Андрея Клычкова, размер выплаты составляет 100 тыс. руб. Аналогичные выплаты для школьниц предусмотрены и в некоторых других регионах, например в Кемеровской и Брянской областях (в последней сумма выше — 150 тыс. руб.). Клычков говорил, что выплата школьницам введена после утверждения Минтрудом рекомендаций по повышению рождаемости, по его данным, так же поступили уже более 40 регионов.
Ранее подобные льготы были предусмотрены только для студенток. В ряде регионов 100 тыс. руб. единовременно положено беременным студенткам очной формы обучения. Мера поддержки, в частности, действует в Марий Эл, Нижегородской области, Карелии, Калужской области и др. А в Пермском крае предусмотрена выплата 134,7 тыс. руб. после рождения ребенка для студенток (или женщин, окончивших обучение в течение девяти месяцев до рождения ребенка), а также для жен участников военной операции на Украине.
Власти Москвы осенью 2024 года заявили о запуске программы в сфере репродуктивного здоровья. В нее входят, в частности, бесплатный анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона и заморозка яйцеклеток в случае показаний.