Власти предложили исключить фактор «гостевых рождений» из статистики

Подобное завышение влияет не только на абсолютное число рождений, говорит Ефремов. «Суммарный коэффициент рождаемости (и другие относительные показатели) считаются исходя из численности женщин детородного возраста в этом регионе. То есть когда в статистику региона попадают “чужие” рождения, но в его населении эти “чужие” матери не учитываются, то также искусственно завышаются и относительные показатели рождаемости (которые теперь находятся в перечне показателей для оценки работы губернаторов и в индикаторах нацпроектов и достижения национальных целей)», — указывает Ефремов. Помимо этого, информация о точном количестве населения в регионе влияет на расчет бюджетной обеспеченности и распределение федеральных трансфертов, указывали в Совете Федерации.