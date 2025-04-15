«Мне понравилась история — волшебная, романтическая и очень трогательная»

Я не могла понять, почему так. Видимо, когда этот сценарий прочитала, я так много думала об этих женщинах войны, что накопила в себе этот груз. И в один момент режиссер подошел и говорит: «Наташа, это всё очень хорошо. Но у нас уже есть эта краска. Давай здесь сделаем полегче». А я, правда, не планировала столько рыдать. И что со мной тогда происходило, не могу понять. Наверное, я настолько погрузилась в эту историю, что меня каждый раз пробивало до слез.