Пальма верности: Цыганов вновь на пьедестале бокс-офиса

— Фильм не был в топе рейтинга ожиданий, в предпремьерную неделю он даже не попал в рейтинг, потому что про него не было столь широкой информации. У «Бати 2» была сильная информационная поддержка, в том числе телевизионная. Про «Всё, что тебя касается» в основном узнавали по интернету и отзывам знакомых, также сработали приложения, — уверена Мария Щербаль. — Все каналы, которые должны были зацепить узкую фанатскую аудиторию, сработали. Но даже при всем этом невозможно сравнивать нишевый фильм с массовым семейным кино, у которого была ТВ-поддержка.