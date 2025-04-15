Короли и капустник: почему второй сезон «Одних из нас» — неудача

Мы смотрим первый вышедший эпизод и с ужасом понимаем, что перед нами опять всё то же дословное разыгрывание старых знакомых сцен. Если всё пойдет так дальше, то в ближайших эпизодах спасенная от зомби девушка Эбби жестоко убьет Джоэла (лучший момент во всей второй части игры), и дальше будет классический женский бадди-фильм, потому что действовать будут Элли и Дина. Интрига может свестись исключительно к тому, чтобы наблюдать, «а как они вот эту сцену разыграют, и вот эту, и эту?» Интересно это? Пожалуй, не очень. Правда, раз Эбби в первом эпизоде не спасли, то может быть, по закону эффекта бабочки, и сюжет двинется иной дорогой, и тогда второй сезон станет альтернативной историей. Если Джоэл выживет, то и приключения будут иными. Но поверить в такое трудно, учитывая, как во многих текстах западных коллег, которым, похоже, дали увидеть следующие эпизоды, везде написано о бережном отношении авторов сериала к сюжету.