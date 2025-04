Короли и капустник: почему второй сезон «Одних из нас» — неудача

Всех зрителей сериала «Одни из нас» / «Последние из нас» / Last of Us можно разделить на две части, причем большой вопрос, какая из них будет больше. На тех, кто знаком с видеоигрой, и тех, кто каким-то образом ухитрился ее пропустить. Точных цифр по продажам игры нет, но известно, что первая ее часть, вышедшая в 2013 году, к 2019 году, то есть до переиздания на PS5, насчитывала 20 млн экземпляров на руках у пользователей. Вторая часть вышла в 2020 году и к 2022-му была продана числом более 10 млн экземпляров. Если сопоставить это с 40 млн просмотров сериала за первые два месяца, получается, что цифры примерно одинаковые, хотя можно предположить, что далеко не все игроки захотели смотреть сериал.