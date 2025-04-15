Календарь на 15 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России. Во всем мире празднуют День экологических знаний и Международный день культуры. У православных верующих продолжается Страстная седмица перед Пасхой — наступил Великий вторник. По народному календарю в этот день реки окончательно сбрасывают ледяной покров. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 апреля.
* ~День специалиста по радиоэлектронной борьбе~
Ежегодно 15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных сил. Этот праздник — дань уважения и признание заслуг профессионалов, обеспечивающих защиту войск и вооружения. Дата праздника выбрана не случайно. 15 апреля 1904 года русские войска в ходе русско-японской войны впервые успешно применили радиопомехи, чтобы подавить связь японской эскадры и отразить атаки вражеских крейсеров. Работа современных специалистов РЭБ требует глубоких знаний в области радиотехники, электроники, информационных технологий и тактики ведения боевых действий. Они должны обладать аналитическим мышлением, способностью быстро принимать решения в сложных ситуациях и работать в команде.
* ~День экологических знаний~
Этот экологический праздник был учрежден в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, посвященной проблемам окружающей среды. Несколько лет спустя идею праздника подхватили различные природоохранные организации в России. Сегодня в День экологических знаний по всей стране проходят просветительские акции, профильные семинары, выставки и познавательные мероприятия в школах, вузах и библиотеках.
* ~Международный день культуры~
15 апреля 1935 года был принят первый в мире документ об охране памятников культуры — так называемый Пакт Рериха. Его автор — великий русский художник и гуманист Николай Рерих был уверен, что именно культура станет со временем главным двигателем прогресса. Он видел в ней мощную силу, способную объединить общество и прекратить войны. Идею Рериха поддержали лучшие умы того времени — Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Томас Манн и другие писатели и ученые. В 1998 году Международная лига защиты культуры выступила с инициативой учредить Международный день культуры, привязав его к дате подписания пакта. Сегодня этот праздник отмечается по всему миру.
* ~Всемирный день искусства~
Этот молодой праздник учредили на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Дата приурочена ко дню рождения знаменитого итальянского художника Леонардо да Винчи. В России в честь праздника в музеях и галереях проходят дни открытых дверей, запускаются новые выставки, организуются мастер-классы. Всемирный день искусства — отличный повод выбраться на вернисаж.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 апреля в других странах.
День влюбленных — Казахстан. Свой национальный ответ Дню святого Валентина учредили в 2011 году в Казахстане. Было решено создать собственный день влюбленных в честь героев национальной поэмы «Козы Корпеш — Баян сулу». 15 апреля по всей стране проходят конкурсы молодых пар. Юноши и девушки соревнуются в танцевальном мастерстве и чтении поэм о любви.
День Солнца — Северная Корея. Один из важнейших государственных праздников страны, установленный в честь корейского революционера, бывшего руководителя КНДР и основателя нынешней правящей династии Ким Ир Сена. «Солнце нации» — его официальный титул. Но, возможно, с недавних пор событие называется по-другому: с прошлого года официальные северокорейские СМИ пишут о нем как об Апрельском празднике. По мнению некоторых аналитиков, это может быть связано с тем, что нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын стремится строить культ личности вокруг себя, а не своих предков.
Национальный день аниме — США. Несмотря на то, что стиль аниме зародился в Японии, он вскоре полюбился жителям США. В этой стране начали организовывать фан-клубы поклонников жанра. По традиции 15 апреля фанаты собираются вместе, проводят косплеи, устраивают тематические кинопоказы.
Религиозные праздники 15 апреля.
* Великий вторник Страстной седмицы.
Великий вторник — второй день Страстной недели перед Пасхой. Он наполнен особенным, глубоким смыслом. В этот день на церковных службах вспоминают, как Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме, как обличал фарисеев и книжников.
По традиции в этот день православные христиане начинали готовиться к Пасхе: убирать дом, избавляться от старых вещей, закупать продукты к празднику.
* День памяти преподобного Тита чудотворца.
Преподобный Тит чудотворец жил в конце VIII — начале IX века. Он встал на путь христианства еще в детстве, вел благочестивую жизнь. Когда мальчик подрос и стал юношей, он отправился в Студийский монастырь неподалеку от Константинополя. Чистое сердце, крепчайшая вера, милосердие и кротость оценили другие монахи. Братия монастыря стала просить преподобного Тита возглавить монастырь. Со временем его рукоположили в сан пресвитера. Преподобный Тит также стал известен как чудотворец.
Народные праздники и приметы 15 апреля.
* Тит Ледолом.
День памяти преподобного Тита чудотворца сопровождало на Руси множество традиций. Праздник получил в народе прозвище «Ледолом», так как в это время даже на самых промерзших реках и озерах окончательно вскрывался лед.
Второе название этого дня — ~Бесхлебица~. К середине апреля даже у самых рачительных хозяев заканчивались запасы зерна, начинался период строгой экономии. Несмотря на голодное время, отложенное для посева зерно строго запрещалось трогать.
Бесхлебица породила в народе множество поговорок: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили», «У кого ничего, а у нас и пуще того».
* Приметы.
В народе было принято наблюдать за ледоходом и строить прогнозы. Если льдины тяжелые и опускаются на дно — год будет сложным.
Если на реках сильное половодье — ждать богатого урожая трав.
Перепела раскричались — урожай хлеба будет богатый.
Какие исторические события произошли 15 апреля.
* 1784 год — в Великобритании впервые поднялся в небо пилотируемый воздушный шар.
Дни рождения и юбилеи 15 апреля.
* В 1452 году родился Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, архитектор.
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Клаудии Кардинале — звезде итальянского кино, снимавшейся у Лукино Висконти и Федерико Феллини.