Календарь на 15 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 апреля 1935 года был принят первый в мире документ об охране памятников культуры — так называемый Пакт Рериха. Его автор — великий русский художник и гуманист Николай Рерих был уверен, что именно культура станет со временем главным двигателем прогресса. Он видел в ней мощную силу, способную объединить общество и прекратить войны. Идею Рериха поддержали лучшие умы того времени — Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Томас Манн и другие писатели и ученые. В 1998 году Международная лига защиты культуры выступила с инициативой учредить Международный день культуры, привязав его к дате подписания пакта. Сегодня этот праздник отмечается по всему миру.