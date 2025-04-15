Пикантные вечеринки, размолвка и закрытое завещание: Почему звёздный стилист Сергей Зверев выгнал приёмного сына

Старший и младший Зверевы не общаются уже с десяток лет, с тех пор как модельер выгнал приёмного сына из дома и лишил прописки в центре Москвы. Версий, почему так случилось, несколько. Близкие стилиста говорят, что младший не хотел ни работать, ни учиться, воровал, водил подозрительные компании, влез в многомиллионные долги под залог квартиры, а сейчас ходит по телешоу и поливает грязью парикмахера. На одном из таких выпусков Зверев-младший встретился со своей биологической матерью, бросившей его сразу после рождения.