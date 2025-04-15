С 1 мая повысят социальные выплаты. Кто получит больше и на сколько

Кроме того, если у пенсионера в мае появится ребёнок или супруг оформит пенсию в мае, и она будет ниже, чем у второго супруга, то он может обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к данным видам пенсии. Она выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства. Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере ⅓ суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца, но делается выплата не более чем на трёх членов семьи.