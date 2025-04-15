Идеальные убийцы: Топ-5 самых смертоносных истребителей стран мира

«Этот зверь не просто летает — он танцует в небе. В воздушном бою главное — не скорость, а кто первый заходит в хвост противнику. Су-57 даёт своему пилоту этот шанс. Я бы с удовольствием полетал на нём. Россия, если тебе нужен ещё один лётчик-испытатель, я обещаю, что всё, что я узнаю, останется между нами», — прокомментировал Боденхаймер пролёт Су-57 на авиашоу Airshow China 2024.