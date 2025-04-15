Минцифры разработало правила для самозапрета на оформление сим-карт

Это решение призвано предотвратить случаи незаконной регистрации SIM-карт, которые нередко используются злоумышленниками в мошеннических схемах. Операторы будут обязаны проверять наличие такого запрета и отказывать в подключении, если он активен. Получить информацию о его наличии можно будет в офисах связи, через мобильные приложения операторов, а также по SMS или электронной почте.