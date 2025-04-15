Минцифры разработало правила для самозапрета на оформление сим-карт

Минцифры России подготовило проект постановления, согласно которому операторы связи не смогут заключать договоры на оказание услуг мобильной связи с гражданами, если те заранее установили самозапрет на оформление SIM-карт.
Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, а также представлен в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно разъяснениям министерства, с 1 сентября 2025 года граждане смогут через портал «Госуслуги» активировать функцию самозапрета, что станет дополнительной мерой в борьбе с кибермошенничеством.
Это решение призвано предотвратить случаи незаконной регистрации SIM-карт, которые нередко используются злоумышленниками в мошеннических схемах. Операторы будут обязаны проверять наличие такого запрета и отказывать в подключении, если он активен. Получить информацию о его наличии можно будет в офисах связи, через мобильные приложения операторов, а также по SMS или электронной почте.
Также в проекте уделено внимание вопросам защиты от нежелательной рекламы. Абонентам будет предоставлена возможность отказаться от получения рекламных SMS и автоматических звонков, которые часто используются для навязывания сомнительных услуг. Соответствующее заявление можно будет направить лично, через мобильное приложение или по электронной почте.
Ограничения начнут действовать на следующий день после подачи заявления, за исключением уведомлений от государственных органов и организаций, перечень которых определит правительство.
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