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В России хотят по-новому считать рождаемость из-за махинаций губернаторов

В России из-за махинаций губернаторов, которые завышают статистику по рождаемости, чтобы увеличить свой KPI, намерены по-новому вести учет рождаемости. Власти намерены исключить фактор гостевых рождений . Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В некоторых регионах завышается статистика по рождаемости.

В России из-за махинаций губернаторов, которые завышают статистику по рождаемости, чтобы увеличить свой KPI, намерены по-новому вести учет рождаемости. Власти намерены исключить фактор «гостевых рождений». Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Минтруд, Росстат и органы законодательной власти начали обсуждение корректировок, которые могут быть внесены в статистический учет рождений в России. Текущий учет новорожденных позволяет отдельным регионам завышать статистику за счет “гостевых рождений” — когда родители приезжают из другого субъекта и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Этим пользуются некоторые губернаторы для увеличения своего KPI», — пишет РБК.

Мера предложена как способ более точного отображения демографической ситуации в регионах. С конца 2024 года суммарный коэффициент рождаемости является одним из показателей успешной губернаторской работы.

Ранее правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики до 2036 года. Она включает меры по поддержке работающих женщин и семей с детьми.