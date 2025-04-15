В России хотят по-новому считать рождаемость из-за махинаций губернаторов

«Минтруд, Росстат и органы законодательной власти начали обсуждение корректировок, которые могут быть внесены в статистический учет рождений в России. Текущий учет новорожденных позволяет отдельным регионам завышать статистику за счет “гостевых рождений” — когда родители приезжают из другого субъекта и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Этим пользуются некоторые губернаторы для увеличения своего KPI», — пишет РБК.