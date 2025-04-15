Эксперт по эпидемиологии Олдхэм предупредила о кризисе из-за алкоголя

Исследования, проведённые Олдхэм и её коллегами, показали, что в 2020 году в Великобритании уровень смертности, связанный с употреблением алкоголя, вырос почти на 20% и продолжил расти в последующие годы. Особенно остро ситуация затронула пожилых граждан и жителей социально неблагополучных районов. Эксперт связывает это с тем, что во время пандемии люди стали чаще и в больших количествах употреблять алкоголь, всё чаще впадая в запои.