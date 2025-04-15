Эксперт по эпидемиологии Олдхэм предупредила о кризисе из-за алкоголя

Британский эпидемиолог Мелисса Олдхэм рассказала о способе, который помогает выявить скрытую алкогольную зависимость. Об этом она сообщила в беседе с Daily Mail.
По её словам, многие люди не осознают, что у них уже сформировалась проблемная тяга к спиртному, и именно поэтому важно вовремя распознать тревожные сигналы.
Исследования, проведённые Олдхэм и её коллегами, показали, что в 2020 году в Великобритании уровень смертности, связанный с употреблением алкоголя, вырос почти на 20% и продолжил расти в последующие годы. Особенно остро ситуация затронула пожилых граждан и жителей социально неблагополучных районов. Эксперт связывает это с тем, что во время пандемии люди стали чаще и в больших количествах употреблять алкоголь, всё чаще впадая в запои.
Чтобы определить наличие зависимости, Олдхэм советует пройти простой тест, ответив на четыре вопроса: пытались ли вы сократить количество алкоголя; раздражает ли вас критика по поводу выпивки; испытываете ли чувство вины за употребление спиртного; и случалось ли вам пить с утра для облегчения состояния. По её словам, два и более утвердительных ответа могут указывать на серьёзные проблемы с алкоголем.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил о намерении предложить ввести систему самозапрета на покупку алкоголя. Политик упомянул успешный опыт использования подобной системы для кредитных продуктов.