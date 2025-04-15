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Нюша своим платьем напомнила фанатам «голую вечеринку». Видео

Певица Нюша удивила гостей премии VOICE. Она вышла в свет в полупрозрачном платье телесного цвета. Об этом сообщает telegram-канал Starhit. Пользователи в комментариях отреагировали на наряд звезды и узнали в нем якобы отсылку к голой вечеринке .

Певица Нюша удивила публику откровенным нарядом (архивное фото).

Певица Нюша удивила гостей премии VOICE. Она вышла в свет в полупрозрачном платье телесного цвета. Об этом сообщает telegram-канал Starhit. Пользователи в комментариях отреагировали на наряд звезды и узнали в нем якобы отсылку к «голой вечеринке».

«Но самый смелый наряд сегодня у Нюши», — пишет telegram-канал. Сообщение сопровождает видео, на котором артистка позирует перед камерами. Один из комментаторов под постом написал, что певица «сбежала с голой вечеринки».

На премии также присутствовали актер Марк Эйдельштейн, известный по роли в фильме «Анора». Он преподнес необычный подарок певцу Филиппу Киркорову. Анна Пересильд, актриса из сериала «Слово пацана» и дочь известной артистки Юлии Пересильд, была замечена на мероприятии в компании своего молодого человека.