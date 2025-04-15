Нюша своим платьем напомнила фанатам «голую вечеринку». Видео

Певица Нюша удивила гостей премии VOICE. Она вышла в свет в полупрозрачном платье телесного цвета. Об этом сообщает telegram-канал Starhit. Пользователи в комментариях отреагировали на наряд звезды и узнали в нем якобы отсылку к голой вечеринке .