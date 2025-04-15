Журналистка из Америки Бартлет полюбила Россию и попросила Путина о гражданстве

Независимая журналистка с двойным гражданством (Канада и США) Ева Бартлет обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать ее гражданкой полюбившейся страны. В беседе с журналистами она заявила, что больше не чувствует себя в безопасности на родине.