При первом посещении России журналистке понравились люди, культура и климат.
Независимая журналистка с двойным гражданством (Канада и США) Ева Бартлет обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать ее гражданкой полюбившейся страны. В беседе с журналистами она заявила, что больше не чувствует себя в безопасности на родине.
«На днях Ева Бартлет обратилась к Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Объясняет — нравится жить в этой стране. Знакомиться с богатейшей культурой, традициями, обычаями и языком», — пишет РИА Новости.
Женщина работала в Сирии, секторе Газа и Донбассе. С 2021-го — проживает в Подмосковье. Бартлет рассказала, что несколько лет готовила материалы для российских СМИ, вещающих на западную аудиторию. За это журналистка подвергалась жесткой травле со стороны соотечественников, отмечает «Национальная служба новостей».
Ранее корреспонденты RT рассказывали о мирной жительнице Украины, которая втайне от ВСУ спасала бойцов ВС РФ. После эвакуации в Россию ей выдали гражданство.