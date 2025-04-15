В Австралии невеста в свадебном платье поймала акулу

С разрешения родителей мальчика Миккала взяла удочку. В белом платье и на каблуках она сумела поймать свою первую акулу. Гости и жених с интересом наблюдали за происходящим. Невеста была в восторге от улова, но акула оказалась сильной. Когда рыба начала сопротивляться, Миккала упала, а подружки поспешили ей на помощь. Гости, включая жениха, смеялись, а кто-то даже снимал происходящее на видео.