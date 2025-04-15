В Австралии невеста в свадебном платье поймала акулу

Молодая пара из Дарвина сделала необычные свадебные снимки на пляже Данди. Миккала и Броуди Томс, которые недавно поженились, решили запечатлеть свой праздник на фоне моря. На берегу они увидели детеныша акулы и начали его фотографировать. Об этой истории пишет Daily Mail.
Неподалеку мальчик ловил рыбу и вытащил на удочку акулу. Это вдохновило невесту. Она подумала, что такие кадры станут ярким дополнением к их свадьбе, ведь оба супруга увлекаются рыбалкой.
С разрешения родителей мальчика Миккала взяла удочку. В белом платье и на каблуках она сумела поймать свою первую акулу. Гости и жених с интересом наблюдали за происходящим. Невеста была в восторге от улова, но акула оказалась сильной. Когда рыба начала сопротивляться, Миккала упала, а подружки поспешили ей на помощь. Гости, включая жениха, смеялись, а кто-то даже снимал происходящее на видео.
Позже удочку вернули мальчику. С помощью жениха он вытащил акулу, и ее использовали для свадебных фото. Броуди с гордостью держал улов перед камерой, а Миккала радостно улыбалась. После съемки акулу отпустили в море.
Ранее KP.RU писал, как с США пара сыграла свадьбу после того, как мужчина забыл о расставании из-за потери памяти. За семь месяцев до торжества пара расставалась и он отправился на отдых, где и получил серьезную серьёзную травму.