В Госдуме предложили ввести звание «Почетная трудовая династия России»

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следует ввести звание «Почетная трудовая династия России», а также закрепить в Трудовом кодексе понятие «трудовая семья», заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Считаю правильным закрепить в Трудовом кодексе понятие “трудовая династия” и ввести почетное звание “Почетная трудовая династия России”. Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трех поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет», — сказал он.
По словам парламентария, звание «Почетная трудовая династия России» даст право гражданам претендовать на звание «Ветеран труда».
«Регулярно встречаюсь с трудовыми коллективами в своем избирательном округе. Люди работают на предприятиях десятилетиями, дети идут по стопам родителей, образуют целые трудовые династии. Это очень ценно, особенно сегодня, в условиях дефицита кадров рабочих профессий. Но поощрений никаких нет на сегодняшний день», — заключил Колунов.