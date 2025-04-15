В Госдуме предложили ввести звание «Почетная трудовая династия России»

«Считаю правильным закрепить в Трудовом кодексе понятие “трудовая династия” и ввести почетное звание “Почетная трудовая династия России”. Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трех поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет», — сказал он.