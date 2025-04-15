Прямо со съемок нового шоу — на госпитализацию: почему Гарик Харламов попал в больницу

На госпитализации артиста настояла его супруга актриса Катерина Ковальчук, которая также принимала участие в съемках, пишет издание. По всей видимости, Гарика ожидает процедура извлечения предмета из уха путем выдувания. Она довольно неприятна, так как на время человек теряет слух.