Прямо со съемок нового шоу — на госпитализацию: почему Гарик Харламов попал в больницу

Гарику Харламову понадобилась помощь медиков.
Комик Гарик Харламов, известный под псевдонимом «Бульдог», был госпитализирован после участия в съемках нового телевизионного проекта. Артист не смог самостоятельно извлечь из уха наушник. Теперь это предстоит сделать медикам. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
Инцидент на съемках с «Бульдогом».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГарика Харламова госпитализировали со съемок нового шоу.
Неприятная история произошла во время работы над новым проектом. Артист не смог достать из уха наушник. Специальные устройства применяются для обеспечения связи между артистом и режиссером. Харламов предпринял попытку извлечь механизм собственными усилиями, однако она оказалась безуспешной, пишет Starhit. В итоге юмористу пришлось обратиться за квалифицированной помощью в медицинское учреждение.
Как будут доставать наушник из уха Гарика.
На госпитализации артиста настояла его супруга актриса Катерина Ковальчук, которая также принимала участие в съемках, пишет издание. По всей видимости, Гарика ожидает процедура извлечения предмета из уха путем выдувания. Она довольно неприятна, так как на время человек теряет слух.
Что за новое шоу «Караоке Club» с Харламовым.
Новое шоу с участием Харламова носит рабочее название «Караоке Club». Во время инцидента он исполнял песню и совместно с Ковальчук. Пара зарегистрировала свой брак в прошлом году, но подробностями личной жизни супруги стараются не делиться.