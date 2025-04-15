Кэти Перри заявила, что напишет песню о пережитом полете в космос

Как сообщает телеканал CBS, во время пребывания на борту Перри исполнила песню What a Wonderful World, несмотря на то что коллеги по полету предлагали ей выбрать одну из её собственных хитов, таких как Firework или Roar. Певица, однако, остановилась на классике, подчеркнув особую атмосферу момента.