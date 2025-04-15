Кэти Перри заявила, что напишет песню о пережитом полете в космос

Американская певица Кэти Перри поделилась в интервью телеканалу CNN, что планирует создать музыкальную композицию, вдохновлённую своим недавним космическим опытом.
Как сообщает телеканал CBS, во время пребывания на борту Перри исполнила песню What a Wonderful World, несмотря на то что коллеги по полету предлагали ей выбрать одну из её собственных хитов, таких как Firework или Roar. Певица, однако, остановилась на классике, подчеркнув особую атмосферу момента.
Полет состоялся в рамках миссии суборбитального корабля New Shepard, запущенного компанией Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу. Экипаж на этот раз полностью состоял из женщин, среди которых были сама Перри и Лорен Санчес, невеста миллиардера.