Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

«Продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 15-й недели зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Охват тестированием в сутки остается на уровне прошлой недели», — пояснили в Роспотребнадзоре.