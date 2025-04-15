Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в России, за неделю она упала на 9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На 15-й неделе в Российской Федерации отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом — на 9%, количество заболевших составило 703 тысячи человек. Также снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями — на 16,5%», — рассказали журналистам в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов, за прошедшую неделю он обнаружен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.
«Продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 15-й недели зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Охват тестированием в сутки остается на уровне прошлой недели», — пояснили в Роспотребнадзоре.