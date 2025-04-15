В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
«Законопроектом предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается раз и на всегда ликвидировать злоупотребления управляющих и ресурсоснабжающих коммунальных компаний, устанавливающих повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла. По его словам, довольно часто многие россияне сталкиваются с весьма распространённой проблемой, когда из-за несовершенства законов, «а, по сути, из-за произвола коммунальщиков», им начинают выставлять повышенные счета за ЖКХ.
«Такое происходит, когда, например, у владельца квартиры истёк срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока он его не заменит, ему придётся платить за воду с учётом повышенного коэффициента, то есть за объём воды, который не был потреблён», — рассказал политик.
Миронов добавил, что аналогичная ситуация возникает, если граждане вовремя не прошли поверку счётчика, в этом случае оборудование считается неисправным, и людям тоже приходится платить больше, чем раньше.
«Как и в том случае, если установка прибора учета не представляется возможной. Бремя доказывать и объяснять, что счётчик невозможно поставить по техническим причинам, возлагается на владельцев квартиры, и в этом случае они снова попадают на повышающий коэффициент», — сказал лидер СРЗП.