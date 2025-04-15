В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

«Такое происходит, когда, например, у владельца квартиры истёк срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока он его не заменит, ему придётся платить за воду с учётом повышенного коэффициента, то есть за объём воды, который не был потреблён», — рассказал политик.