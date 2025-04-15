Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вены в 1945-м

В опубликованных документах содержатся уникальные свидетельства о гуманитарной помощи, оказанной Советским Союзом Австрии, освободившейся от нацистского гнёта. Несмотря на тяжёлые условия послевоенного времени, советские войска обеспечили жителей страны продовольствием, а также приложили усилия для сохранения социальной стабильности.
Венская наступательная операция — стратегическое наступление Красной Армии против немецких войск. Оно проводилось с 16 марта по 15 апреля 1945 года в западной части Венгрии и Восточной Австрии.
Ранее в РВИО рассказали, как Красная армия освободила Вену 80 лет назад, сохранив архитектуру города. Перед наступлением на столицу Австрии советское руководство издало распоряжение о неприменении тяжёлого вооружения. Целью было минимизировать разрушения и сохранить жизни мирных жителей.