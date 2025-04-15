Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вены в 1945-м

Ранее в РВИО рассказали, как Красная армия освободила Вену 80 лет назад, сохранив архитектуру города. Перед наступлением на столицу Австрии советское руководство издало распоряжение о неприменении тяжёлого вооружения. Целью было минимизировать разрушения и сохранить жизни мирных жителей.