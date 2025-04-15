Отрезала пенис, зарезала и сожгла в кустах: женщина жестко казнила бойфренда за ужасный поступок

В Бразилии задержали женщину, которая убила своего партнера, отрезала ему пенис и сожгла его труп в отместку за то, что он якобы изнасиловал ее 12-летнюю дочь. Об этом пишет Daily Mirror.
На прошлой неделе 43-летняя Эрика Перейра да Сильвейра сожгла тело своего 47-летнего партнера Эвертона Амаро да Силвы в кустах. Шокированные соседи вызвали полицию. На месте инцидента полицейские обнаружили все еще горящий труп. Кроме того, у него был отрезан пенис. Патруль вернулся к квартире Перейры где она призналась в своих действиях и показала нож, которым изуродовала жертву. Она утверждает, что пришла в ярость, когда увидела мужчину в постели со своей несовершеннолетней дочерью.
Старший следователь полиции Франц Сезарино сообщил, что, по словам женщины, ситуация выглядела как изнасилование. Однако, как призналась сама Перейра, перед убийством она усыпила жертву. Поэтому полиции пока трудно установить истинные факты произошедшего. Тело убитого отправили на экспертизу.
После ареста у Перейры да Сильвейры изъяли нож, дубинку и телефон. Прокуратура предъявила ей обвинение в умышленном убийстве. Полиция также разыскивает 17-летнего юношу, который помогал женщине избавиться от тела ее партнера.
Ранее в Бразилии женщина отрезала своему мужу пенис, после того как узнала о его измене. Однако мужчина простил супругу и теперь навещает ее в тюрьме.