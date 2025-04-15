Отрезала пенис, зарезала и сожгла в кустах: женщина жестко казнила бойфренда за ужасный поступок

На прошлой неделе 43-летняя Эрика Перейра да Сильвейра сожгла тело своего 47-летнего партнера Эвертона Амаро да Силвы в кустах. Шокированные соседи вызвали полицию. На месте инцидента полицейские обнаружили все еще горящий труп. Кроме того, у него был отрезан пенис. Патруль вернулся к квартире Перейры где она призналась в своих действиях и показала нож, которым изуродовала жертву. Она утверждает, что пришла в ярость, когда увидела мужчину в постели со своей несовершеннолетней дочерью.