Защита россиянина Постового попросила освободить его на период суда в США

Адвокаты гражданина России Дениса Постового подали в федеральный суд округа Колумбия ходатайство об освобождении своего подзащитного под залог на время судебного процесса в США. Как сообщил ТАСС адвокат Уильям Коффилд, документ был направлен в суд в понедельник, в преддверии основного слушания по делу Постового.