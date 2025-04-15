Самбурскую сбил мопед в центре Москву, но подписчики подозревают постановку

Момент аварии с Настасьей Самбурской. Видео © Telegram / «Стархит».
Отмечается, что 38-летняя Самбурская вместе с подругой начала переходить улицу по «зебре». В этот момент перед ними резко затормозил внедорожник, ограничивший обзор как пешеходам, так и транспорту во втором ряду. Когда актриса и её спутница продолжили движение, на них налетел мопед. Удар отбросил Самбурскую на капот внедорожника. Водитель автомобиля немедленно выбежал, чтобы оказать ей помощь. Мопедист, в свою очередь, проехал ещё несколько метров и упал, но шлем защитил его от серьёзных травм.
Актриса отделалась ушибами и отказалась от госпитализации, самостоятельно покинув место происшествия, отмечает издание.
Тем не менее не все посочувствовали Самбурской, так как просто не поверили в правдивость информации об аварии. Пользователи в соцсетях отмечают, что видео напоминает постановку.
«Как не стыдно разыгрывать спектакли погорелого театра», «Какая-то постанова», «Постанова чистейшая», «Очень на постанову похоже», — такие комментарии массово пишут люди.
Ранее в ДТП попал актёр Денис Матросов. Полицейские преследовали нарушителя, а артист не успел их пропустить, в результате чего произошло столкновение. В результате пострадал один из полицейских, сам Матросов получил травму ноги. Момент аварии попал на видео.