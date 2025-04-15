Самбурскую сбил мопед в центре Москву, но подписчики подозревают постановку

Отмечается, что 38-летняя Самбурская вместе с подругой начала переходить улицу по «зебре». В этот момент перед ними резко затормозил внедорожник, ограничивший обзор как пешеходам, так и транспорту во втором ряду. Когда актриса и её спутница продолжили движение, на них налетел мопед. Удар отбросил Самбурскую на капот внедорожника. Водитель автомобиля немедленно выбежал, чтобы оказать ей помощь. Мопедист, в свою очередь, проехал ещё несколько метров и упал, но шлем защитил его от серьёзных травм.