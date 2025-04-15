В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка, с помощью портала госуслуг, объяснили РИА Новости в Социальном фонде России.
«Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — говорится в сообщении.
Получив такую заявку, специалисты Соцфонда помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует.
Сведения о накопленном стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии можно найти в личном кабинете на «Госуслугах». Сумму пенсионных накоплений можно найти в уведомлениях из Социального фонда.