В ГД рассмотрят отмену повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

«Законопроектом предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах», — говорится в документе, представленном фракцией «Справедливая Россия», слова приводит РИА Новости. По мнению авторов законопроекта, это позволит прекратить коммунальный произвол, когда людям приходится переплачивать, например, за несвоевременную поверку счетчика.