Урожай в России оказался под угрозой из-за заморозков

По мнению Минсельхоза, возвратные заморозки в России — это довольно распространенное явление. В ведомстве заявляют, что оценить весь масштаб ущерба получится только после стабилизации температурного режима. Специалисты Национального союза агростраховщиков предупреждают, в зоне риска также — виноградники и ягодники.