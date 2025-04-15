Урожай в России оказался под угрозой из-за заморозков

В более выгодном положении оказались те, кто успел принять меры по спасению урожая, а у кого-то — не вышло.
По прогнозу Союза садоводов России и оценке аграриев на местах, часть территорий страны может потерять до 40% урожая фруктов из-за заморозков. Проблема актуальна для юга РФ и центральных регионов. Больше всего от капризов погоды пострадали абрикосы, персики и черешня.
«Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. При этом местами погибло, к примеру, до 100% урожая абрикосов», — ссылаются на опрошенных экспертов «Известия».
По мнению Минсельхоза, возвратные заморозки в России — это довольно распространенное явление. В ведомстве заявляют, что оценить весь масштаб ущерба получится только после стабилизации температурного режима. Специалисты Национального союза агростраховщиков предупреждают, в зоне риска также — виноградники и ягодники.
Погода в этом году преподносит россиянам неожиданные сюрпризы. Так в апреле Крым накрыло снегопадом. URA.RU ранее писало, что российским фермерам выплатили более миллиарда рублей страховых выплат за урожай, уничтоженный в 2024 году.