МО РФ рассказало о концлагерях в Австрии в годы Великой Отечественной войны

Как отмечается в проекте, к 1945 году в Австрии функционировали 49 концлагерей, одним из самых известных из которых стал лагерь Маутхаузен. Расположенный в уезде Перг, всего в полутора километрах от одноимённого населённого пункта, он стал одним из центров массового уничтожения людей. С 1939 года по май 1945 года в нём были замучены более 335 тысяч человек, как и в других лагерях смерти, таких как Майданек, Бухенвальд и Дахау.