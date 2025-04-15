Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.