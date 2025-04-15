Минпросвещения утвердило время на выполнение домашнего задания школьниками

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1−4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.
Согласно данным министерства, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвёртом — 2 часа.
«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Кроме того, школа должна осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.
Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня.
Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.