Россияне могут скорректировать свой пенсионный стаж: в Соцфонде рассказали, как это сделать

Жители России имеют возможность скорректировать свой пенсионный стаж. Для этого им достаточно подать соответствующее заявление через «Госуслуги». Подробности процедуры изданию РИА Новости раскрыли в Социальном фонде России.
В ведомстве отметили, что если у пенсионеров возникают вопросы по поводу суммы пенсии, они могут попытаться скорректировать свой пенсионный стаж. Для этого в первую очередь нужно тщательно проверить весь объем учтенного стажа работы, а после этого, если есть ошибки, подать заявление на корректировку данных. Причем для этого даже не надо никуда ехать — все можно сделать дистанционно, через сайт госуслуг.
«Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета», — цитирцет издание сообщение ведомства.
А уже далее к делу подключатся сотрудники Соцфонда. Например, они могут помочь пенсионеру обратиться к работодателю. Если же такой организации уже не существует, данные можно получить у организации-правопреемника или в архиве.
Ранее KP.RU писал, что с 2026 года индексацию страховых пенсий в России будут проводить дважды в течение года. С 1 февраля выплаты будут корректировать с учетом уровня инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год. Об этом накануне сообщил премьер Михаил Мишустин.