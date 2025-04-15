Россияне могут скорректировать свой пенсионный стаж: в Соцфонде рассказали, как это сделать

В ведомстве отметили, что если у пенсионеров возникают вопросы по поводу суммы пенсии, они могут попытаться скорректировать свой пенсионный стаж. Для этого в первую очередь нужно тщательно проверить весь объем учтенного стажа работы, а после этого, если есть ошибки, подать заявление на корректировку данных. Причем для этого даже не надо никуда ехать — все можно сделать дистанционно, через сайт госуслуг.