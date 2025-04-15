Forbes: Diddy не признал вину по новым обвинениям в торговле людьми

Шон Комбс, известный под сценическим именем Diddy, не признал себя виновным в новых обвинениях, выдвинутых против него в суде Нью-Йорка по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает Forbes.
Как уточняет издание, Комбс, находящийся под стражей уже семь месяцев, отказался признать вину по всем пяти пунктам федерального обвинения, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозку лиц для занятия проституцией.
Как прежде стало известно, суд в США отклонил иск по обвинению в насилии в отношении рэпера Diddy (настоящее имя -Шон Комбс) из-за отказа истца раскрыть свою личность.
Ранее против известного продюсера и музыканта уже выдвигались обвинения в изнасилованиях, сексуальном насилии, нападениях и незаконном лишении свободы. Эти преступления, согласно материалам дела, могли происходить в период с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, включая скандально известные вечеринки, организуемые Комбсом.
В сентябре 2024 года ему были официально предъявлены обвинения в торговле людьми, организации преступной деятельности и проституции. На данный момент он находится в федеральном СИЗО Бруклина, ожидая судебного разбирательства, и продолжает отрицать свою причастность к инкриминируемым действиям.