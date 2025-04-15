В России предложили считать новорождённых по-новому

В России обсуждают возможные изменения в методологии учёта рождаемости. Идея заключается в том, чтобы исключить из статистики так называемые «гостевые рождения», когда ребёнка фиксируют в регионе, где находится родильный дом, а не по месту постоянного проживания семьи. Об этом сообщает РБК.