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В России предложили считать новорождённых по-новому

В России обсуждают возможные изменения в методологии учёта рождаемости. Идея заключается в том, чтобы исключить из статистики так называемые «гостевые рождения», когда ребёнка фиксируют в регионе, где находится родильный дом, а не по месту постоянного проживания семьи. Об этом сообщает РБК.

Источник: Life.ru

На данный момент регионы могут завышать свои показатели рождаемости, если граждане приезжают из других субъектов страны и регистрируют рождение ребёнка по месту нахождения роддома.

В Росстате сообщили, что уже тестируют новый способ расчёта демографических показателей, который предполагает привязку к месту регистрации родителей. Этот эксперимент проводится в ограниченном режиме, однако в будущем метод может быть принят на постоянной основе.

Региональным властям уже довели информацию о готовящихся изменениях, предложив им оценить, как это скажется на местной статистике рождаемости. Им предстоит рассчитать, сколько рождений они могут «потерять» или «приобрести» в результате изменений и подкорректировать свою работу с учётом новых данных.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова для повышения демографии предложила отказаться от использования слова «брак». Однако детский омбудсмен раскритиковала эту идею.