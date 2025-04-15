В правительстве установили время выполнения домашки для школьников

Согласно новым правилам, ученики первых классов должны будут тратить на домашнее задание не более часа, второклассники и третьеклассники — полтора часа, а четвероклассники — два часа.
«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Школам предписано контролировать объём домашних заданий по всем предметам в каждом классе. Также рекомендуется задавать домашнее задание на текущем уроке, а в случае использования электронного журнала — дублировать информацию не позднее окончания учебного дня. Подготовка к заданиям, требующим длительной подготовки (рефераты, доклады, презентации), должна предусматривать достаточное время для учеников.
Ранее Минпросвещения РФ опубликовало руководство по борьбе с буллингом в школах. Памятка содержит информацию о видах противоправного поведения, мерах ответственности и способах реагирования на случаи травли.