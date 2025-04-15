В правительстве установили время выполнения домашки для школьников

Школам предписано контролировать объём домашних заданий по всем предметам в каждом классе. Также рекомендуется задавать домашнее задание на текущем уроке, а в случае использования электронного журнала — дублировать информацию не позднее окончания учебного дня. Подготовка к заданиям, требующим длительной подготовки (рефераты, доклады, презентации), должна предусматривать достаточное время для учеников.