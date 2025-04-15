РБК: Страховку для долгосрочных вкладов могут увеличить до 2,8 млн рублей

Лимит страхового возмещения для вкладов может быть увеличен вдвое — с действующих 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей. Речь идет о вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок от трех лет.
«Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — пишет РБК, добавив, что изменения вводятся, чтобы привлечь в банки долгосрочные ресурсы, по-другому называемые «длинными деньгами».
Напомним, в Госдуме предложили увеличить порог страхования вкладов до 2,8 миллиона рублей еще в феврале 2025 года.
Ранее экономист Челухина заявила, что россияне могут столкнуться с тремя скрытыми опасностями при покупке страховки от потери процентов по банковским вкладам.
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