РБК: Страховку для долгосрочных вкладов могут увеличить до 2,8 млн рублей

«Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — пишет РБК, добавив, что изменения вводятся, чтобы привлечь в банки долгосрочные ресурсы, по-другому называемые «длинными деньгами».