Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РБК: Страховку для долгосрочных вкладов могут увеличить до 2,8 млн рублей

В России могут вдвое увеличить страховое возмещение для долгосрочных вкладов.

Источник: Комсомольская правда

Лимит страхового возмещения для вкладов может быть увеличен вдвое — с действующих 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей. Речь идет о вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок от трех лет.

«Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — пишет РБК, добавив, что изменения вводятся, чтобы привлечь в банки долгосрочные ресурсы, по-другому называемые «длинными деньгами».

Напомним, в Госдуме предложили увеличить порог страхования вкладов до 2,8 миллиона рублей еще в феврале 2025 года.

Ранее экономист Челухина заявила, что россияне могут столкнуться с тремя скрытыми опасностями при покупке страховки от потери процентов по банковским вкладам.

Напомним, банки стали предлагать клиентам страховку от досрочного закрытия вкладов: как это работает, читайте здесь на KP.RU.