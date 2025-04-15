«Лисоплащ и нутобакс»: «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с 4 сообщениями за день

Как сообщал Life.ru, в феврале УВБ-76, именуемая в народе «жужжалка», проявила небывалую активность. Всего прозвучало 46 сообщений. В тот день, когда состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, 12 февраля, станция зафиксировала рекорд — 25 уникальных фраз. Тогда звучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «оптошум», «приплод» и другие. Последние сообщения появились в эфире 3 марта со словами «йотоласт» и «рунический».